Im Sommer hat der Naturparkbus Aufholbedarf

Während im Winter der Bus von Mittwoch bis Sonntag durchgehend und viermal täglich fahre, sei die Fahrplansituation im Sommer wesentlich komplizierter. So gibt es nur von Anfang Juli bis Anfang September an Sonn- und Feiertagen Verbindungen, kritisiert der Verein.

Der Verein habe bereits bei dem Straßenbetreiber, der Grohag, sowie bei der Stadt Villach um einen dichteren Sommerfahrplan nachgefragt. „Die Antwort der Stadt war, das wäre viel zu teuer“, so der Verein. Der Straßenbetreiber schätze den finanziellen Mehraufwand aber nicht bedeutend höher ein.