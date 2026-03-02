War es ein Konzert oder doch ein Gottesdienst?

Zurecht, denn was hier vom prominenten Solisten bis zum Chorsänger, von den Soli in der Basso Continuogruppe bis zum Tuttigeiger geleistet wurde, war einfach nur zum Niederknien. Doch ein öffentliches Konzert ist nie nur Gottesdienst, sondern hat auch eine finanzielle Seite und viel Engagement im Hintergrund, bezahlt oder ehrenamtlich. Darum sei, bei allem Respekt, auch eine übliche Konzertkritik gestattet. Veranstaltet wurde dieses Konzert vom Rheintaler Bachchor, der seit zehn Jahren besteht und in dem auch Sängerinnen und Sänger aus Vorarlberg wirken. Seine Leistung war, auch musikalisch gesehen, auf den ersten Blick beeindruckend, jedoch wäre es vor allem bei den Chorälen sicher möglich, sowohl dynamisch als auch bei den Tempi mehr zu differenzieren. Die Idee, die rätselhaften Fermaten, die Bach nach jeder Choralzeile gesetzt hat, in eine Orgelimprovisation (Johannes Hämmerle) zu deuten, hat ihren Reiz, hätte aber ruhig stärker ausgebaut werden können.