Kärntner Holz punktete bei großer Versteigerung

56 Käufer beteiligten sich an der Versteigerung. Neben Interessenten aus Slowenien waren auch Abnehmer aus Italien, Österreich, Deutschland und sogar aus China vertreten. Mehr als die Hälfte des Holzes geht in den Export. Ein großer Teil wird zu hochwertigen Luxusprodukten weiterverarbeitet

23 Kubikmeter aus dem Rosental

Auch Kärnten war bei der 20. Auflage jedoch erfolgreich vertreten. Aus dem Rosental wurden insgesamt sogar 23 Kubikmeter Wertholz nach Pameče geliefert. Organisation und Transport übernahmen Forstwirt Thomas Schneider sowie Wertholzexperte Dipl.-Ing. Marjan Tomažej. „Die Qualität zahlte sich aus: Eine Esche mit besonderer Wuchsform erzielte 1333 Euro pro Kubikmeter bei einem Stammvolumen von 1,7 Kubikmetern“, freuen sich die Rosentaler Holzexperten: „Eine Bergulme brachte 889 Euro pro Kubikmeter. Insgesamt wurde mit dem Kärntner Holz ein Erlös von rund 10.000 Euro erzielt.“