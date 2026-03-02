Kärntner Holz punktete bei großer Versteigerung

Bei der 20. Wertholzversteigerung in Slowenien wurden 6030 Kubikmeter Holz angeboten. Waldbesitzer aus Kärnten mischten erfolgreich mit, eine Rosentaler Esche war besonders gefragt!
Großer Andrang bei der Jubiläumsauktion in Pameče bei Slovenj Gradec (Slowenien): Insgesamt 6030 Kubikmeter beziehungsweise 6050 Stämme von 554 Besitzern kamen unter den Hammer. Der Großteil des Holzes stammte aus Slowenien, einige Lieferungen kamen aber auch aus Kärnten. Insgesamt wurden 21.400 Gebote abgegeben. Den höchsten Preis pro Kubikmeter erzielte Bergahorn mit 14.008 Euro. Der teuerste Einzelstamm war eine Traubeneiche. Sie brachte 29.883 Euro. Bereits in der ersten Bieterrunde wurde ein Gesamtumsatz von 2,5 Millionen Euro erreicht.
56 Käufer beteiligten sich an der Versteigerung. Neben Interessenten aus Slowenien waren auch Abnehmer aus Italien, Österreich, Deutschland und sogar aus China vertreten. Mehr als die Hälfte des Holzes geht in den Export. Ein großer Teil wird zu hochwertigen Luxusprodukten weiterverarbeitet
23 Kubikmeter aus dem Rosental
Auch Kärnten war bei der 20. Auflage jedoch erfolgreich vertreten. Aus dem Rosental wurden insgesamt sogar 23 Kubikmeter Wertholz nach Pameče geliefert. Organisation und Transport übernahmen Forstwirt Thomas Schneider sowie Wertholzexperte Dipl.-Ing. Marjan Tomažej. „Die Qualität zahlte sich aus: Eine Esche mit besonderer Wuchsform erzielte 1333 Euro pro Kubikmeter bei einem Stammvolumen von 1,7 Kubikmetern“, freuen sich die Rosentaler Holzexperten: „Eine Bergulme brachte 889 Euro pro Kubikmeter. Insgesamt wurde mit dem Kärntner Holz ein Erlös von rund 10.000 Euro erzielt.“
Veranstalter war übrigens der Verein der Waldbesitzer der Mislinjska Dolina. Die Organisatoren zeigten sich sehr zufrieden. Für Waldbesitzer sei die Versteigerung eine wichtige zusätzliche Wertschöpfungsmöglichkeit. Im Rahmen eines Tages der offenen Tür organisierte die bäuerliche Bildungsgemeinschaft Südkärnten KIS zudem eine Exkursion nach Pameče. Zahlreiche Kärntner Waldbesitzer sowie Interessierte nutzten die Gelegenheit, die prämierten Stämme vor Ort zu besichtigen.
Die aktuelle Holzsituation bleibt dennoch angespannt: Während Spitzenqualitäten bei Wertholz weiterhin Höchstpreise erzielen, stehen viele Waldbesitzer bei Industrie- und Schadholz unter starkem Preisdruck.
