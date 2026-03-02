Après-Ski-Wirbel: Tritte bis zur Bewusstlosigkeit

Nächster Gewaltexzess beim Après-Ski in Tirol! In St. Anton am Arlberg wurde ein junger Schwede (21) von drei Landsmännern so lange getreten, bis er das Bewusstsein verlor. Das Opfer wurde mit der Rettung ins Spital eingeliefert – die drei Verdächtigen konnten von der Polizei ausgeforscht werden. Mit dem Angriff wollen sie aber nichts zu tun gehabt haben.
Reihenweise Gewalteskalationen hat es in dieser Wintersaison beim Après-Ski in Tirol schon gegeben. Zahlreiche (Schwer-)Verletzte gab es bereits zu beklagen. Zu einer besonders brutalen Attacke kam es jüngst auch wieder in St. Anton am Arlberg. Die Polizei berichtete erst am Montag über den Fall, der sich bereits in der Nacht auf Freitag ereignet hatte.
Bisherigen Erhebungen zufolge trat das Trio so lange auf den 21-Jährigen ein, bis dieser bewusstlos am Boden liegen blieb.
Die Polizei
Schauplatz der Gewalttat war der Bereich vor einem Après-Ski-Lokal. Gegen 2.50 Uhr kam es zur Auseinandersetzung zwischen drei Schweden im Alter von 19 und 20 Jahren und einem 21-jährigen Landsmann. „Bisherigen Erhebungen zufolge trat das Trio so lange auf den 21-Jährigen ein, bis dieser bewusstlos am Boden liegen blieb“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Türsteher: Notruf und Hinweis
Ein Türsteher habe einen Notruf abgesetzt und eine Täterbeschreibung durchgegeben. „Aufgrund eines Hinweises des Türstehers fuhr eine Streife zur Unterkunft der Verdächtigen, wo die Beamten die tatverdächtigen Schweden vor dem Hauseingang antreffen und deren Identitäten feststellen konnten“, so die Ermittler weiter.
Trio streitet Gewalttat ab
Das 21-jährige Opfer wurde von der alarmierten Rettung erstversorgt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Im Zuge der Vernehmungen hätten sich die Verdächtigen nicht geständig gezeigt. Sie werden auf freiem Fuß angezeigt.
