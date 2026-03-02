Après-Ski-Wirbel: Tritte bis zur Bewusstlosigkeit

Reihenweise Gewalteskalationen hat es in dieser Wintersaison beim Après-Ski in Tirol schon gegeben. Zahlreiche (Schwer-)Verletzte gab es bereits zu beklagen. Zu einer besonders brutalen Attacke kam es jüngst auch wieder in St. Anton am Arlberg. Die Polizei berichtete erst am Montag über den Fall, der sich bereits in der Nacht auf Freitag ereignet hatte.