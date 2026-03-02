Bader bleibt bis 2028 Teamchef und Sportdirektor

„Wir wollen auch bei der kommenden WM wieder performen. An oberster Stelle steht dabei nach wie vor der Klassenerhalt. Haben wir dieses Ziel erreicht, blicken wir auf das nächste. Zudem streben wir im Sommer 2028 die erfolgreiche Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2030 an“, sagte der 61-jährige Eidgenosse. Bader ist seit 2014 beim ÖEHV tätig, er übernahm Ende 2016 das Amt des Cheftrainers und wurde 2017 auch Sportdirektor. In dem Jahr gelang der Aufstieg in die WM-Elite-Gruppe.