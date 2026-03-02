Klimawandel befeuert das Baumsterben am Schloßberg

Droht der Schloßberg also auf kurz oder lang kahl zu werden? „Nein, er wird bewaldet bleiben“, gibt Robert Wiener Entwarnung. „In den geschlossenen Waldbeständen kommen durch die Naturverjüngung noch genügend Bäume nach. Und an Einzelstandorten machen wir Ersatzpflanzungen.“ Wie im gesamten Stadtgebiet sei der Erhalt des Baumbestands aber „ein Dauerthema, das uns laufend beschäftigt“.