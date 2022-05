Theaterleben: Debatte enthüllt Familiengeheimnisse

Der Verein Theaterleben um den Lavanttaler Schauspieler Alexander Schwab, der auch als Vincent unterhalten wird, probt diese köstliche Komödie von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière, die von Paris aus einen Triumphzug durch die Theater der Welt angetreten und in Verfilmungen begeistert hat. Die Lavanttalerin Elke Maria Schwab, Dramaturgin, Regisseurin und Leiterin des Theaters an der Rott in Bayern, inszeniert diese Gesellschaftskomödie.