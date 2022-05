Recycling und Rohstoffe aus Europa als großes Plus

Exportstärke und Russlandstopp

Mit einem zweistelligen Wachstum auf der iberischen Halbinsel und im fernen Osten unterstreicht Banner seine Exportstärke. Anhaltende Herausforderungen in der Türkei führten zu einer Reduktion der Aktivitäten, in Russland wurden diese gänzlich gestoppt. In Portugal dagegen verdoppelte sich der Umsatz durch eine neue Vertriebsstruktur.