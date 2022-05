Ständig Kopfschmerzen nach langem Arbeiten am PC

Ich empfehle zum Beispiel Progressive Muskelrelaxation, Autogenes Training, Meditation, Atemübungen, Yoga etc. Das kann einerseits die Schmerzen vertreiben und gleichzeitig auch die Leistungsfähigkeit steigern. Am besten, jeder wählt die Methode aus, die ihm am meisten liegt. Auch ein kurzer Spaziergang zwischendurch kann manchmal wahre Wunder wirken. Schon die Sauerstoffzufuhr ist ein wichtiger Faktor. Gegebenenfalls kann man den Einsatz eines TENS-Gerätes in Betracht ziehen - die damit bewirkte Elektrostimulation führt in vielen Fällen zu einer fühlbaren Linderung der Symptome. Das trifft vor allem auf Kopfschmerzen vom Spannungstyp zu. Nichtsdestotrotz ist eine ärztliche Abklärung der Kopfschmerzen notwendig, um ganz gezielte Therapievorschläge abgeben zu können.