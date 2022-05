Zwei neue Buslinien aus dem Westen kommen

So soll die Linie 181 vom Walserberg zum Hauptbahnhof und die Linie 36 zwischen Wals und dem Europark in Taxham geführt werden. Diese sollen mit den anderen Lininien so getaktet sein, dass mit dem Fahrplanwechsel dann ein 15-Minuten-Takt aus Wals entsteht. Aus Großgmain werden es 30 Minuten sein.