Unvergessliches Sommerabenteuer im Erlebnisresort

Sommer, Sonne und jede Menge Spaß für die ganze Familie: Dafür braucht es zum Glück keinen stundenlangen Flug, sondern nur einen Abstecher nach Rust in Baden-Württemberg. Im beliebten Europa-Park erleben Besucher aller Altersklassen bei einer Reise durch 15 europäische Themenbereiche ein echtes Sommerabenteuer mit mehr als 100 Attraktionen. Gemütlich entspannen oder unvergessliche Adrenalinkicks bei luftigen Achterbahnfahrten erleben - hier ist alles möglich. Und auch Bikini und Badehose sollten unbedingt ins Gepäck, denn in unmittelbarer Nähe zum Europa-Park genießen sie in der Wasserwelt Rulantica Bade- und Rutschenspaß in einer nordischen Themenwelt!