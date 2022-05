Brandstiftung! Mann (26) nach Feuernacht verhaftet

Die durchgeführten kriminalpolizeilichen Maßnahmen an den drei Brandorten in Markdorf (Bodenseekreis) hatten den 26-Jährigen aus dem Großraum Markdorf bereits am Sonntagabend in den Fokus der Ermittler rücken lassen. Der Mann konnte daraufhin an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden. Aufgrund der bis zum Montagvormittag verdichteten Erkenntnisse hat die Staatsanwaltschaft Konstanz beim zuständigen Amtsgericht den Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gestellt.