„Wusste, das wird nicht lange dauern“

Präsident: Kickl „nach wie vor“ eine Belastung

Den nächsten kleinen Seitenhieb tätigte er in Richtung FPÖ-Chef Herbert Kickl. Ihn hatte er 2019 auf Vorschlag von Kurz als Innenminister entlassen und damals eine „Belastung“ genannt. Eine solche sei er „nach wie vor“, erklärte der Bundespräsident. In anderer Hinsicht hielt sich Van der Bellen aber wenig überraschend bedeckt. Etwa, was die turbulente Zeit nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos angehe: „Was hinter der Tapetentür besprochen wird, bleibt vertraulich“, erklärte er.