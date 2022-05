Nehammer: „Es wird keinen ÖVP-Kandidaten geben“

Unterstützung von SPÖ, NEOS und Grünen

Auch seitens SPÖ und NEOS wird es, wie ebenfalls bereits im Vorfeld erwartet wurde, keinen eigenen Kandidaten geben. Beide Parteien haben bereits am Sonntag angekündigt, Van der Bellen bei seiner Wiederkandidatur zu unterstützen. NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos bekräftigte am Montag per Aussendung, seine Partei werde den amtierenden Bundespräsidenten unterstützen und freue sich auf weitere gute Zusammenarbeit.