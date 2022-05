Immer mehr Österreicher wollen raus aus Gas

Insgesamt 2000 Bürger wurden für die repräsentative Integral-Umfrage (beauftragt von Greenpeace und der MUTTER-ERDE-Kampagne) um ihre Meinung zu Erdgas gebeten. Das Ergebnis könnte nicht eindeutiger sein: Satte 63 Prozent sind diesem fossilen Energieträger gegenüber negativ eingestellt. Immerhin 33 Prozent geben an, in den vergangenen Jahren kritischer gegen das nicht erneuerbar in die Leitung Strömende geworden zu sein. Als Hauptgrund wird – wohl auch massiv befeuert durch den Ukraine-Krieg – die Herkunft des Gases aus undemokratischen Ländern wie Russland angegeben.