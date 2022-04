Unser Gas fließt weiter, aber Angst vor Aus steigt

Rund 900.000 Haushalte heizen mit Gas (siehe Grafik oben), vor allem in Ostösterreich. Die größten Mengen fließen aber in die Industrie und in jene Kraftwerke, die Gas zur Stromerzeugung brauchen. Ein Lieferstopp aus Russland würde vor allem Industriebetriebe treffen, die Produktionen stilllegen und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssten. Gewessler hat die Energieagentur beauftragt, ein Szenario zu erstellen, wie wir ohne russisches Gas auskommen könnten.