Die Umweltwoche kehrt zurück - mit einem Rekord

Auch in Sachen Mobilität setzen die Verantwortlichen ein Zeichen. Wer sich in der Umweltwoche ein VVV-Ticket für 15,70 Euro kauft, kann eine Woche lang das gesamte Vorarlberger Bus- und Bahnangebot nutzen und so Emissionen sparen. Nähere Informationen zum Programm unter www.umweltv.at/veranstaltungen