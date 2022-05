Van der Bellen stellt sich Wiederwahl im Herbst

Was die „Krone“ bereits vorab wusste, ist nun offiziell: Bundespräsident Alexander Van der Bellen verkündete am Sonntagnachmittag seinen Antritt für die heurige Bundespräsidentschaftswahl. Er wolle „keine Ruhe geben“ und die Herausforderungen der kommenden Zeit gemeinsam zu bewältigen, erklärte er in einem ersten Statement. Das Staatsoberhaupt strebt damit eine zweite Amtszeit an.