Österreichs Neutralität ist bereits „gelockert“

Erstaunlich sei öffentliche Meinung

Bei Finnland und Schweden hatte das „Gefühl der Gefährdung durch Russland“ dazu geführt, dass sie ihre Neutralität aufgeben wollen, sagte die Expertin. Das Erstaunliche dabei sei die Umkehr in der öffentlichen Meinung in beiden Ländern, wo nun die Bevölkerung mehrheitlich den NATO-Beitritt befürwortet. So sei in Finnland wegen der langen Grenze mit Russland die Angst vor dem Nachbarn verständlich, so ist es umso überraschender, dass auch Schweden auf seine Neutralität, die ein Teil der Identität ist, verzichtet.