Tanner verteidigt Österreichs Neutralität

Mission in Mali

Ein weiterer Punkt der Tagesordnung ist die Lage im westafrikanischen Mali, über die der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell informieren will. Zuletzt hatte die EU ihre dortige Mission EUTM, an der auch österreichische Soldaten und Soldatinnen beteiligt sind, zurückgefahren. Sie bildete die malischen Truppen nur mehr in rechtlichen Fragen aus. Für Kritik sorgte, dass mittlerweile russische Söldner und Söldnerinnen, die sogenannte „Wagner“-Gruppe, und Militärs in Mali aktiv sind. Österreich hat das Kommando laut Tanner noch bis 21. Juni inne, danach gehe es an Tschechien. Die Situation mit der „Wagner“-Gruppe werde beobachtet. Der Schutz der Soldaten und Soldatinnen stehe an oberster Stelle.