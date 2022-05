Neutralität: „Wird nur von den Medien aufgeheizt“

Spätestens seit Schwedens und Finnlands Antrag zum NATO-Beitritt ist ein Thema wieder in aller Munde: unsere Neutralität. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) redete am Dienstag in Brüssel darüber. Auch die Grünen sprechen sich dafür aus, unsere Neutralität beizubehalten. Wie die „Krone“-Leser zu Österreichs Neutralität stehen, lesen Sie hier!