Wien: Erstmals eine Million Nächtigungen im April

Deutsche Gäste führen Ranking an

Die meisten Gästenächtigungen kamen aus Deutschland (261.000, plus 2294 Prozent) und Österreich (230.000, plus 442 Prozent), mit Abstand folgen die Ukraine (33.000, plus 4063 Prozent), Italien (45.000, plus 2675 Prozent), die USA (38.000, plus 2274 Prozent), Spanien (34.000, plus 4242 Prozent), Großbritannien (34.000, plus 2634 Prozent), Frankreich (28.000, plus 2061 Prozent), Israel (27.000, plus 11.869 Prozent) und Rumänien (26.000, plus 1421 Prozent) in den Top 10 des Jahres.