Wien will jetzt die Wiener auf Reisen schicken

Vor der Pandemie waren Städtereisen eine der Triebfedern für den heimischen Tourismus. Corona hat jedoch alles verändert. Jetzt will Wien die Menschen wieder in die Donaumetropole lotsen und ist dafür unter dem Motto „United Cities of Tourism“ eine Kooperation mit weiteren sechs Städten eingegangen. „Wir starten nicht nur eine Werbekampagne. Unser neues Projekt soll auch den Zusammenhalt Europas widerspiegeln“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. Wien-Tourismus-Direktor Norbert Kettner ergänzt: „Es ist die erste Kampagne, wo Bewohner der eigenen Stadt auf Reisen geschickt werden.“