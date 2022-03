„Krieg in Europa“ führt zu Buchungsflaute

Die steigenden Spritpreise erhöhen die Flugkosten

„Mit den ersten Kampfhandlungen in der Ukraine kam die Trendwende bei den Buchungen“, bestätigt Gregor Kadanke, Obmann der Reisebüros in der WKO, die düstere Entwicklung, „Der Markt aus Übersee brach wieder völlig ein. Menschen in den USA oder in Japan hören ,Krieg in Europa‘ und meiden deshalb den Kontinent und auch Österreich, das ja nur einige Hundert Kilometer von der Kriegsregion entfernt ist“, so der Geschäftsführer von Mondial. Für einen zusätzlichen Dämpfer sorgen laut dem Fachmann die steigenden Spritpreise, die zu höheren Flugkosten führen.