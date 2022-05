Weißrussland weitet Anwendung der Todesstrafe aus

Das weißrussische Parlament hatte für die Erweiterung des Gesetzes gestimmt, nachdem Aktivisten versucht hatten, Teile des Schienennetzes zu zerstören. Damit sollte es Russland erschwert werden, über Weißrussland Soldaten in die Ukraine zu bringen. Weißrussland räumte ein, dass über sein Territorium russische Soldaten in die Ukraine vorgerückt seien. Direkt beteiligt an der Invasion sei Weißrussland aber nicht.