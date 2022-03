Truppen am Weg: Weißrussland steigt in Krieg ein

Am Tag 6 des russischen Angriffskrieges meldet das ukrainische Parlament, dass weißrussische Truppen die Grenze überschritten haben und in die Region Tschernihiw eingedrungen sind. Soldaten mit entsprechenden Abzeichen sollen Seite an Seite mit russischen Truppen kämpfen, Weißrussland dementierte bislang jegliche aktive Teilnahme an Kampfhandlungen.