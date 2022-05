Nationalrat: Neue Regierungsmitglieder vorgestellt

„Wir haben zusammengeführt, was aus unserer Sicht zusammengehört“, sagte Karl Nehammer in seiner Rede am Mittwoch. Ein klar strukturiertes Landwirtschaftsministerium sei in Zeiten des Kriegs in der Ukraine und der damit verbundenen Frage der Versorgung mit Lebensmitteln wichtig. Der Zivildienst ergänze die Jugendagenden und die Digitalisierung komme zum Bundesrechenzentrum ins Finanzministerium.