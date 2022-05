Kocher: „Ich mache diesen Job sehr gern bis 2024“

Apropos Gewerkschaft und auch SPÖ: Von deren Seite kommt heftige Kritik an der Zusammenlegung von Arbeits- und Wirtschaftsministerium. Es wird befürchtet, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlieren. Was antworten Sie?

Zuerst einmal, dass ich auf keiner Seite stehe. Ich bin als Parteiunabhängiger in die Regierung gekommen, ich komme aus keiner Interessenvertretung. Das heißt, ich bin der Anwalt der Arbeitenden, der Arbeitsuchenden, der Unternehmer, der Selbstständigen. Wir werden auf den Interessenausgleich aufpassen, wir hatten das ja auch schon in Österreich. Es ist dies nicht unüblich und kein Tabubruch.