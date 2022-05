Hohe Aufgriffszahlen: „Politik muss nun reagieren“

Schauplatz Lutzmannsburg: In der mittelburgenländischen Gemeinde waren gestern Vormittag wieder Flüchtlinge unterwegs. Es handelt sich um 20 Personen, die meisten davon sind Männer. Das Bundesheer fährt vor, hält die Menschen an, fragt nach ihren Ausweisen. Einige Zeit später kommt ein großer Omnibus in den die Flüchtlinge einsteigen und weggebracht werden. Das Ganze passiert bei einem Spielplatz direkt vor einem Haus. In der Gemeinde ist dieses „Schauspiel“ - wie in vielen anderen Orten entlang der Grenze - mittlerweile zum Alltag geworden. Unberührt lässt es die Bevölkerung deswegen noch lange nicht.