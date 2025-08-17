„Eisenstadt-Dirndl“ für Weinbotschafterinnen

Übergabe bei Wein- und Genussfest

Ab nächster Woche gibt es zwei neue prominente Trägerinnen: Am Eröffnungstag der Wein- und Genusstage, die vom 20. bis 24. August in der Fußgängerzone stattfinden, wird Maria Liegenfeld zur neuen Burgenländischen Weinkönigin und Lena Glauber zur Prinzessin gekrönt. Dabei erhalten beide ihr Eisenstadt-Dirndl. Auch die Übergabe ist mittlerweile bereits ein Stück Tradition. Maria Liegenfeld ist die vierte Weinkönigin, die das Dirndl überreicht bekommt. „Es freut uns besonders, dass künftig die Weinkönigin und die Weinprinzessin als wichtigste Weinbotschafterinnen des Landes ein Stück Eisenstadt mit sich tragen werden“, erklärt der Bürgermeister.