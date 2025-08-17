„Eisenstadt-Dirndl“ für Weinbotschafterinnen

Eine fast vergessene Tradition wurde in der Landeshauptstadt wieder belebt und erfreut sich immer größerer Beliebtheit: das „Eisenstadt-Dirndl“. Die Stadttracht ist immer öfter zu sehen, bald kommen zwei prominente Trägerinnen dazu.
Das „Eisenstadt-Dirndl“ wurde 2017 in Kooperation mit Trachten Tack wieder aufgelegt und später gemeinsam mit der Firma Kettner weiterentwickelt. Mittlerweile ist es ein fixer Teil des Stadtbildes. „Nach nur acht Jahren ist das ,Eisenstadt-Dirndl zu einem festen Bestandteil unserer Veranstaltungen geworden“, freut sich Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Es sei schön zu sehen, wie stolz die Eisenstädterinnen ihre Stadttracht tragen. „Darüber hinaus ist das Dirndl es längst auch zu einem modischen Aushängeschild der Landeshauptstadt geworden“, so Steiner.
Übergabe bei Wein- und Genussfest
Ab nächster Woche gibt es zwei neue prominente Trägerinnen: Am Eröffnungstag der Wein- und Genusstage, die vom 20. bis 24. August in der Fußgängerzone stattfinden, wird Maria Liegenfeld zur neuen Burgenländischen Weinkönigin und Lena Glauber zur Prinzessin gekrönt. Dabei erhalten beide ihr Eisenstadt-Dirndl. Auch die Übergabe ist mittlerweile bereits ein Stück Tradition. Maria Liegenfeld ist die vierte Weinkönigin, die das Dirndl überreicht bekommt. „Es freut uns besonders, dass künftig die Weinkönigin und die Weinprinzessin als wichtigste Weinbotschafterinnen des Landes ein Stück Eisenstadt mit sich tragen werden“, erklärt der Bürgermeister.
Bei der Wiederauflage 2017 wurde das Dirndl – in einer Alltags- und einer Festtagsvariante – auf Basis historischer Schnittmuster neu interpretiert. Maßgeblich beteiligt war Waltraud Bachmaier, Obfrau des Kulturausschusses, die mit großem Engagement die historischen Unterlagen erforschte und passende Kooperationspartner ins Boot holte.
