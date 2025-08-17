Gründerzahlen bleiben weiter auf hohem Niveau

Die drei Top-Motive waren laut Kammer-Erhebung der Wunsch nach flexibler Zeit- und Lebensgestaltung (64,1 %), der eigene Chef zu sein (61,5 %) und das Verlangen, das Einkommen zu steigern (59 %). Gründermut bewiesen vor allem Frauen, die mit 53,8 %, die Mehrheit stellten. Von der Altersstruktur her wagten besonders 31- bis 40-Jährige den Sprung in die Selbstständigkeit. Bei den Branchen lagen Gewerbe und Handwerk (35,9 %), vor Information und Consulting (25,6 %) und Handel (17,9 %). Zum überwiegenden Teil wurden wieder Einzelunternehmen (EPU) gegründet. „Sie sind Experten auf ihren Gebieten und haben große Bedeutung für den Wirtschaftsstandort“, betont EPU-Landessprecherin Daniela Jagschitz.