Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rot-goldene Sonne

„Logo macht sichtbar, was Burgenland leisten kann“

Burgenland
17.08.2025 06:00
Rot-goldene Sonne: Die Standortmarke soll die Lebensqualität und das neue Selbstbewusstsein des ...
Rot-goldene Sonne: Die Standortmarke soll die Lebensqualität und das neue Selbstbewusstsein des Burgenlandes spürbar machen.(Bild: LMS)

Im Rahmen der Kampagne „Lässig Leben“ wurde die Standortmarke im Herbst 2024 breit ausgerollt. Neben vielen Betrieben in der Landesholding-Gruppe sind mittlerweile auch rund 50 private Unternehmen mit an Bord

0 Kommentare

Mit der „Standortmarke Burgenland“ und ihrer rot-goldenen Sonne soll sichtbar werden, wofür das Land wirklich steht. Laut Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gehe es um Daseinsvorsorge, sichere Pflege, wohnortnahe Gesundheitsversorgung, flächendeckenden öffentlichen Verkehr oder die Energiewende. Seitens des Landes habe man dafür in den vergangenen Jahren gezielt investiert. „Das Burgenland ist nicht nur schön – es ist stark“, meint Doskozil. Ob auf den Bussen der Verkehrsbetriebe, in den Kliniken der Gesundheit Burgenland oder bei den Kulturbetrieben. Überall, wo die Sonne drauf sei, sei auch Qualität drin, so der Landeschef.

Auch auf den Bussen der Verkehrsbetriebe findet sich das Logo.
Auch auf den Bussen der Verkehrsbetriebe findet sich das Logo.(Bild: LMS)

Mit der Kampagne „Lässig Leben“ sollte zudem das neue Selbstbewusstsein des Burgenlandes spürbar werden. Nicht nur für Gäste und Touristen, sondern für alle Menschen in Land. „Mehr Qualität für mein Leben – das ist nicht nur ein Slogan, sondern ein Versprechen“, so Gerald Goger, Geschäftsführer der Landesholding, die für das Markenmanagement verantwortlich ist.

Zitat Icon

Lebensqualität passiert aber nicht von selbst. Wir haben in den letzten Jahren gezielt dort investiert, wo es den Menschen direkt hilft und den Standort stärkt – und genau das zeigt die Marke Burgenland.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ)

Bild: Manfred Weis

Private Firmen als Markenbotschafter
Ein Erfolg sei auch die Öffnung für private Unternehmen in den Bereichen Weinbau, Tourismus und Genussbereich seit Juli 2024. Mit mehr als 50 Betrieben wurde eine Nutzungsvereinbarung abgeschlossen und sie fungieren nun als Markenbotschafter. Dazu zählen die Weingüter Liegenfeld, Albert Gesellmann oder Juliana Wieder, im Bereich Genuss die Kirschen-Genussquelle, die Privatbrauerei Gols oder Pilz & more Tobler sowie bei den touristischen Zimmervermietern das Sporthotel Kurz, die AVITA Therme oder die Joiser Ferienwohnung „Schlafen in der Winzerie“.

Doskozil und Goger sind überzeugt, dass die Marke mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus strahle: So sei das Burgenland im Vorjahr laut Statistik Austria das beliebteste Bundesland bei der Binnenwanderung gewesen. „Seit 2019 ist die Bevölkerung um fast 9000 Menschen gewachsen – ein starkes Zeichen für Attraktivität und Zukunftskraft“, betonten beide unisono.

Porträt von Philipp Wagner
Philipp Wagner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
20° / 27°
Symbol wolkig
Güssing
19° / 27°
Symbol einzelne Regenschauer
Mattersburg
20° / 26°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
21° / 28°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
21° / 27°
Symbol wolkig

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
186.022 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
153.820 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
126.509 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2336 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1869 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1693 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Mehr Burgenland
Trockenheit als Risiko
Feuerwehren warnen weiter vor enormer Brandgefahr
Elkay Großpetersdorf
Nach Abzug von US-Konzern: Land will Werk zurück
„Wir brauchen Hilfe“
Blutkonserven werden in der Urlaubszeit knapp
Filmreifes Stripfing
„So geht man nicht mit Menschen um!“
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf