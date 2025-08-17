„Logo macht sichtbar, was Burgenland leisten kann“

Mit der „Standortmarke Burgenland“ und ihrer rot-goldenen Sonne soll sichtbar werden, wofür das Land wirklich steht. Laut Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gehe es um Daseinsvorsorge, sichere Pflege, wohnortnahe Gesundheitsversorgung, flächendeckenden öffentlichen Verkehr oder die Energiewende. Seitens des Landes habe man dafür in den vergangenen Jahren gezielt investiert. „Das Burgenland ist nicht nur schön – es ist stark“, meint Doskozil. Ob auf den Bussen der Verkehrsbetriebe, in den Kliniken der Gesundheit Burgenland oder bei den Kulturbetrieben. Überall, wo die Sonne drauf sei, sei auch Qualität drin, so der Landeschef.