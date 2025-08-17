Gottesmann schlüpft in die Rolle des „Judas“

Also forschte Wessely weiter und stieß auf das Stück „Judas“ von Lot Vekemans. Dieses Werk bringt für ihn die biblische Figur am besten auf den Punkt. Lot Vekemans gibt dem Jünger, der Jesus verriet, ein Gesicht und eine eigene Geschichte. Und sie lässt ihn Fragen stellen. Zum Beispiel: Was wäre gewesen, wenn ich in Gethsemane bei Jesus geblieben wäre? Was wäre aus ihm geworden? Und was wäre aus mir geworden. Und vor allem: Was wäre aus uns allen und dem Christentum geworden?