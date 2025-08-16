Feuerwehren warnen weiter vor enormer Brandgefahr

Verhaltensregeln sollten befolgt werden

Deshalb dürfen keine offenen Feuer in Wald und Wiesennähe entzündet werden. Im Wald darf nicht geraucht werden, Zigaretten dürfen nicht aus dem Auto geworfen werden. Zufahrtswege zu Wäldern sollten für die Feuerwehr freigehalten werden, ebenso wie Lenker ihre Fahrzeuge nicht über trockenem Gras parken sollten, weil heiße Auspuffanlagen Brände auslösen können. Wer eine Rauch- oder Feuerentwicklung in der Nähe von Wald und Wiesen wahrnimmt, sollte umgehend die Feuerwehr unter der Notrufnummer 122 alarmieren.