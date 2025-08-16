Feuerwehren warnen weiter vor enormer Brandgefahr

In Wald und Wiesennähe nicht mit Feuer hantieren oder im Wald Rauchen. Glosende Zigaretten nicht aus dem Auto werfen. Mitdenken, wo der eigene Pkw ein Feuer auslösen könnte.
Obwohl es im Juli viel geregnet hat, sind die Böden und die darauf wachsenden Pflanzen nun rasch ausgetrocknet. Die aktuell herrschenden hohen Temperaturen setzen der Vegetation enorm zu und die Hitze kann schnell zu Wald- und Flächenbränden führen.
Der Landesfeuerwehrverband Burgenland warnt nun ausdrücklich vor der Brandgefahr. Auch das Landwirtschaftsministerium hat eine entsprechende Warnmitteilung herausgegeben und ruft zu besonderer Vorsicht auf. Vegetationsbrände können sich bei solchen trockenen Bedingungen und Wind in kürzester Zeit ausbreiten und große Flächen zerstören. Diese Brände gefährden nicht nur die Umwelt, sondern auch die Sicherheit von Menschen, Tieren und Infrastruktur.
Verhaltensregeln sollten befolgt werden
Deshalb dürfen keine offenen Feuer in Wald und Wiesennähe entzündet werden. Im Wald darf nicht geraucht werden, Zigaretten dürfen nicht aus dem Auto geworfen werden. Zufahrtswege zu Wäldern sollten für die Feuerwehr freigehalten werden, ebenso wie Lenker ihre Fahrzeuge nicht über trockenem Gras parken sollten, weil heiße Auspuffanlagen Brände auslösen können. Wer eine Rauch- oder Feuerentwicklung in der Nähe von Wald und Wiesen wahrnimmt, sollte umgehend die Feuerwehr unter der Notrufnummer 122 alarmieren.
