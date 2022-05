In der Steiermark drohen heute heftige Gewitter

In Schwanberg in der Weststeiermark und im Feistritztal in der Oststeiermark kam es bereits am Sonntag zu heftigen, wenn auch lokal sehr begrenzten, Gewittern. Bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter kam da - laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) - vom Himmel.