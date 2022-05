Ellbögen: Pkw krachte beim Abbiegen in Motorrad

Schwere Verletzungen nach Crash mit Lkw

Bereits am Samstagvormittag kam es in Kirchdorf zu einem weiteren Unfall mit einem Motorrad. Ein 39-jähriger Österreicher wollte auf der Kössener Bundestraße einen Lkw samt Anhänger überholen. Der Lenker der Zugmaschine bog nach links in eine Grundstückseinfahrt ein und rammte dabei das Motorrad. Der Biker zog sich schwere Verletzungen zu und musste ins Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert werden. Der Lenker der Zugmaschine blieb unverletzt.