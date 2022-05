Nehammers wieder saubere Hände und seine Chance

Mister 100 Prozent wäscht seine Hände in Unschuld - im wahrsten Sinne des Wortes! Beim ÖVP-Bundesparteitag in Graz, dem besten Tag für Karl Nehammer, seit er in der Politik ist, war er während seiner gut einstündigen Rede unter anderem mit dem permanenten (Hand-)Griff ins Gesicht aufgefallen. Und das, nachdem er die Parteitagsdelegierten zuvor mit der mehr als diskussionswürdigen Aussage „So viele in einem kleinen Raum heißt auch, so viele Viren, aber jetzt kümmert es uns nicht mehr“ begrüßt hatte.