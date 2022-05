Opposition: „Schwächster Kanzler dieser Repubik“

Schnedlitz: „,Black to the roots‘ wird am Scheitern nichts mehr ändern“

An Nehammers Scheitern werde auch das neue „Corporate Design der ÖVP mit ,black to the roots‘“ nichts ändern. Dies sei wohl mehr oder weniger Nehammers einzige vorweisbare Leistung der letzten Jahre. „Wenn nun diese Partei mit rasant fallenden Umfragewerten davon spricht, mit der FPÖ keine Regierung mehr bilden zu möchten, wird sich am Ende des Tages herausstellen, dass sie als drittgereihte Partei gar nicht die Gelegenheit dazu finden wird können.“