Was beim ÖVP-Parteitag geflüstert wurde ...

So viele Viren ...

Mehr als 1000 Leute dicht an dicht in einer engen Halle - und kaum einer mit Maske. Und dann begrüßt Karl Nehammer die Menschenmenge so: „So viele in einem kleinen Raum heißt auch, so viele Viren, aber jetzt kümmert es uns nicht mehr.“ Damit erinnerte er an seinen Vorgänger, der bekanntlich vor der verheerenden vierten Corona-Welle die Pandemie als „gemeistert“ plakatiert hatte. Eine mutige Ansage? Eher eine übermütige.