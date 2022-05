ÖVP-Parteitag: Die langen Mühen eines Chefwechsels

2.) Karl Nehammer als neuer Kanzler muss froh sein, dass er sie loswurde. Weil in den Daten des APA/OGM-Vertrauensindex lagen beide Frauen sehr schlecht. Köstinger hatte gar den allerletzten Platz aller Regierungsmitglieder inne. Bereits im März gaben nur noch 27 Prozent der Wähler an, ihr zu vertrauen. 64 Prozent - also weit mehr als doppelt so viel - bekundeten, sie hätten kein Vertrauen in Köstinger.