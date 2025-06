Warum Wien-Mitarbeiter so früh in Pension gehen

Die Kritik entzündet sich vor allem am Pensionsantrittsalter. Während Bundesbedienstete durchschnittlich mit 62,7 Jahren in den Ruhestand treten, liegt dieses bei Wiener Magistratsbeamten bei nur 61,01 Jahren. Ein strukturelles Problem, so Zierfuß: „Die Stadt kann es sich nicht länger leisten, mehr als 90 Prozent der Bediensteten vorzeitig in den Ruhestand zu schicken.“