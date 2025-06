Zu viel „Mist“ landet in der Restmüll-Tonne

Müll ist Müll – dieser Spruch sollte in Zeiten der Wiederverwertung und Rohstoffrückgewinnung längst nicht mehr gelten. Dass in vielen Haushalten aber nach wie vor nicht unterschieden wird, was in welche Tonne kommt, hat eine Restmüll-Analyse des Gemeindeverbands für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Krems (GV Krems) in Zusammenarbeit mit der HLUW Yspertal gezeigt. Vorweg: Nur 40 Prozent der Abfälle landeten korrekt in der schwarzen Tonne!