Vier Tore: Juniors verspielen Sieg gegen Benfica

Der argentinische Fußball-Spitzenklub Boca Juniors hat bei seinem Auftaktmatch in die Club-WM einen Zwei-Tore-Vorsprung gegen Benfica Lissabon aus der Hand gegeben. Gegen die Portugiesen kassierte der 35-malige Meister am Montag (Ortszeit) in Miami in Überzahl spät ein zweites Gegentor und musste sich mit einem 2:2 (2:1) begnügen.