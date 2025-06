Wenn die Freiheit auf zwei Rädern fatal endet

Risiko bei Bergstraßen

Genau im Blick haben die Gesetzeshüter weiterhin die Rosalia, die seit jeher begeisterte Biker anlockt. „Bergstraßen, selbst im Kleinformat wie im Burgenland, üben einen besonderen Reiz aus, und der liegt in den Kurven“, wissen Polizisten aus jahrelanger Erfahrung. Das Gefühl von Freiheit auf zwei Rädern endete zuletzt am vergangenen Sonntag für zwei Biker fatal. Das Pärchen war, wie berichtet, bei Winden am See mit dem Motorrad schwer gestürzt.