„Um vier Uhr in der Früh ist alles gestanden“

Ohne Unterbrechung rollt die Autokolonne im Schneckentempo über das Land. So oder ähnlich zeichnet sich das Bild beim Blick auf die Tauernautobahn. Der Stau reichte auch gestern, Samstag, wieder von der Tunnelbaustelle bei Golling bis zum Knoten Salzburg. Vorwiegend deutsche Urlauber stauten sich in den Süden und nahmen Wartezeiten von vier Stunden im Tennengau in Kauf.