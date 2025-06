Oft hat der Badetod einen medizinischen Grund

Die Badesaison in Kärnten hat erst vor Kurzem gestartet - und schon jetzt sind tragischerweise drei Todesopfer zu beklagen: Ein 60 Jahre alter Mann und eine 85-Jährige sind bereits am vergangenen Wochenende ertrunken (wir berichteten). Am Montag kam schließlich eine Frau im Wörthersee in Velden ums Leben. Ein Deutscher (24) barg eine reglos im Wasser treibende Frau im Bereich Seecorso in Velden. Die alarmierten Polizeibeamten begannen sofort mit der Reanimation, die Rettungskräfte und die Besatzung des Rettungshubschraubers C11 führten die Maßnahmen fort. Trotzdem musste bei der 82-jährigen Deutschen der Tod festgestellt werden.