Nächstes Jahr kommt neue Teilpension – die Details

In Teilpension gehen können alle, die Anspruch auf Alterspension oder vorzeitige Alterspension (Korridor-, Langzeitversicherungspension oder Schwerarbeit) haben. In Anlehnung an die Korridorpension kann man in der Teilpension seine Arbeitszeit nach drei Berechnungsstufen reduzieren. Der Teil, den man reduziert, wird im Pensionskonto geschlossen und als Teilpension zu 25, 50 oder 75 Prozent ausgezahlt (siehe Beispiel).