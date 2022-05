Steirische FPÖ rüstet sich für die Wahlen

Mario Kunasek, Bundeschef Herbert Kickl und 470 Delegierte wurden von einer Blasmusikkapelle vor der Grazer Messehalle zünftig in Empfang genommen. Danach ging es in die gekühlte Messehalle, wo am Nachmittag die blauen Funktionäre die Marschrichtung in die steirische Parteizukunft vorgeben werden.