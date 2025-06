Muttersöhnchen, Sonderling – und eiskalter Killer

Am vergangenen Dienstag hat der 21-jährige Arthur A. in seiner ehemaligen Schule in Graz ein Blutbad angerichtet. Was bleibt, sind unendliche Trauer, unendlicher Schmerz – und quälende Fragen nach dem Warum. Die „Krone“ fand Antworten. In der Oststeiermark, im Heimatort des Täters.