Taschenspieler-Tricks im TV: Zwölf Verurteilungen

70 Cent pro Anruf brachten Millionengewinn

Jetzt mündete das TV-Format für ein Dutzend Sendungsverantwortliche in einem Prozess um schweren Betrug und kriminelle Vereinigung im Wiener Landl: „Die Call-in-TV-Shows wurden den Ermittlungserkenntnissen zufolge – wenn auch in variierendem Ausmaß – zu jeder Zeit manipuliert“, so die Staatsanwaltschaft Wien in ihrer 141 Seiten langen Anklageschrift.